Troyes

Conférence Kandinsky, pionnier de l’art abstrait

Urca Campus des Comtes de Champagne Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Le 13 décembre 1944 disparaissait Vassily Kandinsky, père de l’abstraction et précurseur de l’expressionnisme abstrait. C’est entre l’Allemagne et la France, que Kandinsky, né à Moscou en 1866, développa une œuvre riche de réflexion sur le pouvoir de la couleur et de la forme expressive. Ce messager d’une peinture non figurative empreinte de spiritualité ne cessa de rechercher de nouvelles harmonies pour susciter des émotions. L’exposition actuelle s’attache par ailleurs, à présenter des sources d’inspiration nourrissant son immense curiosité, telles des reproductions d’œuvres, des imageries populaires, comme scientifiques… soit tout un ensemble d’archives personnelles. .

Urca Campus des Comtes de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Kandinsky, pionnier de l’art abstrait Troyes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne