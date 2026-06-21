Pontarlier

Conférence Krzysztof Kieslowski, cinéaste polonais

Salle Morand Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 18:30:00

fin : 2026-10-19 20:00:00

Date(s) :

2026-10-19

Organisée par Les Amis du Musée.

Présenter le réalisateur polonais Kryzysztof Kieslowski (1941-1996) a tout son sens aujourd’hui parce que ses films ouvrent un champ exceptionnel de réflexion, esthétique, morale, politique et historique, qui continue de nourrir le cinéma contemporain. .

Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

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English : Conférence Krzysztof Kieslowski, cinéaste polonais

L’événement Conférence Krzysztof Kieslowski, cinéaste polonais Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS