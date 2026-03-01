Conférence la calligraphie nüshu au Musée Champollion Figeac Figeac
Conférence la calligraphie nüshu au Musée Champollion Figeac Figeac vendredi 13 mars 2026.
Musée Champollion, place Champollion Figeac Lot
Gratuit
18:00:00
2026-03-13
Le nüshu désigne une écriture et une culture minoritaires de Chine, exclusivement transmises entre les femmes brodeuses dans la région de Jiangyong (Hunan)
Conférence et atelier proposés par M. Saussure.
46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08
English :
Nüshu calligraphy: the writing of the women of Jiangyong
Nüshu refers to a Chinese minority script and culture, passed down exclusively among women embroiderers in the Jiangyong region (Hunan)
