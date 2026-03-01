Conférence la calligraphie nüshu au Musée Champollion Figeac

Musée Champollion, place Champollion Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

la calligraphie nüshu l’écriture des femmes de Jiangyong

Le nüshu désigne une écriture et une culture minoritaires de Chine, exclusivement transmises entre les femmes brodeuses dans la région de Jiangyong (Hunan)

la calligraphie nüshu l’écriture des femmes de Jiangyong

Le nüshu désigne une écriture et une culture minoritaires de Chine, exclusivement transmises entre les femmes brodeuses dans la région de Jiangyong (Hunan). Conférence et atelier proposés par M. Saussure.

.

Musée Champollion, place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nüshu calligraphy: the writing of the women of Jiangyong

Nüshu refers to a Chinese minority script and culture, passed down exclusively among women embroiderers in the Jiangyong region (Hunan)

L’événement Conférence la calligraphie nüshu au Musée Champollion Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Figeac