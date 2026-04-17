Dor’Lot Emerveille Figeac
Dor’Lot Emerveille Figeac samedi 18 avril 2026.
Figeac
Dor’Lot Emerveille
divers lieux sur le grand Figeac Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 05:00:00
fin : 2026-04-22 23:59:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26
Venez (re)découvrir le Lot, seul, avec des amis ou en famille, à l'occasion de cet événement inédit + de 60 établissements touristiques vous proposent des réductions, tarifs spéciaux, avantages offerts, animations, etc..
Venez (re)découvrir le Lot, seul, avec des amis ou en famille, à l'occasion de cet événement inédit + de 60 établissements touristiques vous proposent des réductions, tarifs spéciaux, avantages offerts, animations, etc… pensés pour les grands comme pour les petits !
.
divers lieux sur le grand Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 75 67 14 40 anne.simon@lot.cci.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and (re)discover the Lot, on your own, with friends or family, on the occasion of this unique event: over 60 tourist establishments are offering discounts, special rates, advantages, entertainment, etc…
L’événement Dor’Lot Emerveille Figeac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac
À voir aussi à Figeac (Lot)
- Concert à l’Arrosoir Morgane Layzelle Figeac 17 avril 2026
- Sport parents enfants avec le centre social de Figeac Figeac 18 avril 2026
- Spectacle de théâtre J’aurais voulu être Jeff Bezos Figeac 19 avril 2026
- Visite Guidée Famille sur les Supports de l’Écrit Figeac 19 avril 2026
- Ateliers d’expression créatrice théâtre à Figeac Figeac 21 avril 2026