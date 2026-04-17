Figeac

Sport parents enfants avec le centre social de Figeac

Gymnase Champollion Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le centre social vous convie à un atelier sportif parents/enfants qui se déroulera le Samedi 18 Avril au Gymnase Champollion avec l’animateur sportif Julien !

Ce moment convivial sera l’occasion de partager une activité physique ludique en famille, de renforcer les liens parents/enfants et de passer un bon moment ensemble dans la bonne humeur !

Le centre social vous convie à un atelier sportif parents/enfants qui se déroulera le Samedi 18 Avril au Gymnase Champollion avec l’animateur sportif Julien !

Ce moment convivial sera l’occasion de partager une activité physique ludique en famille, de renforcer les liens parents/enfants et de passer un bon moment ensemble dans la bonne humeur !

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Gymnase Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 CSP.accueil@ville-figeac.fr

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English :

The social center invites you to a parent/child sports workshop to be held on Saturday, April 18 at the Gymnase Champollion with sports animator Julien!

This friendly moment will be an opportunity to share a fun physical activity as a family, strengthen parent/child bonds and have a good time together in good spirits!

L’événement Sport parents enfants avec le centre social de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac