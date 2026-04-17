Sport parents enfants avec le centre social de Figeac Figeac
Sport parents enfants avec le centre social de Figeac Figeac samedi 18 avril 2026.
Figeac
Sport parents enfants avec le centre social de Figeac
Gymnase Champollion Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le centre social vous convie à un atelier sportif parents/enfants qui se déroulera le Samedi 18 Avril au Gymnase Champollion avec l’animateur sportif Julien !
Ce moment convivial sera l’occasion de partager une activité physique ludique en famille, de renforcer les liens parents/enfants et de passer un bon moment ensemble dans la bonne humeur !
Le centre social vous convie à un atelier sportif parents/enfants qui se déroulera le Samedi 18 Avril au Gymnase Champollion avec l’animateur sportif Julien !
Ce moment convivial sera l’occasion de partager une activité physique ludique en famille, de renforcer les liens parents/enfants et de passer un bon moment ensemble dans la bonne humeur !
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Gymnase Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 CSP.accueil@ville-figeac.fr
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English :
The social center invites you to a parent/child sports workshop to be held on Saturday, April 18 at the Gymnase Champollion with sports animator Julien!
This friendly moment will be an opportunity to share a fun physical activity as a family, strengthen parent/child bonds and have a good time together in good spirits!
L’événement Sport parents enfants avec le centre social de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac
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