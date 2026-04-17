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Visite Guidée Famille sur les Supports de l’Écrit Figeac

Visite Guidée Famille sur les Supports de l’Écrit Figeac

Visite Guidée Famille sur les Supports de l’Écrit Figeac dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Place Champollion

Ville : 46100 Figeac

Département : Lot

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 5.5 5.5 Général

Figeac

Visite Guidée Famille sur les Supports de l’Écrit

Place Champollion Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19 2026-04-26

Une visite sur mesure pour les enfants et leurs parents ! Des tablettes d’argile au livre numérique en passant par le papyrus et le parchemin, parcourez le musée et découvrez ces différents supports de l’écriture, à travers l’histoire et les civilisations

Une visite sur mesure pour les enfants et leurs parents ! Des tablettes d’argile au livre numérique en passant par le papyrus et le parchemin, parcourez le musée et découvrez ces différents supports de l’écriture, à travers l’histoire et les civilisations. réservation auprès du musée (places limitées). Durée de la visite 1h30.

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Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie   musee@ville-figeac.fr

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English :

A tailor-made tour for children and their parents! From clay tablets to digital books, papyrus and parchment, take a tour of the museum and discover these different writing media through history and civilization

L’événement Visite Guidée Famille sur les Supports de l’Écrit Figeac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac

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