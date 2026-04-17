Figeac

Visite Guidée Famille sur les Supports de l’Écrit

Place Champollion Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 11:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-26

Une visite sur mesure pour les enfants et leurs parents ! Des tablettes d’argile au livre numérique en passant par le papyrus et le parchemin, parcourez le musée et découvrez ces différents supports de l’écriture, à travers l’histoire et les civilisations

Une visite sur mesure pour les enfants et leurs parents ! Des tablettes d’argile au livre numérique en passant par le papyrus et le parchemin, parcourez le musée et découvrez ces différents supports de l’écriture, à travers l’histoire et les civilisations. réservation auprès du musée (places limitées). Durée de la visite 1h30.

.

Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie musee@ville-figeac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A tailor-made tour for children and their parents! From clay tablets to digital books, papyrus and parchment, take a tour of the museum and discover these different writing media through history and civilization

L’événement Visite Guidée Famille sur les Supports de l’Écrit Figeac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac