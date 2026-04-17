Visite Guidée Famille sur les Supports de l’Écrit Figeac
Visite Guidée Famille sur les Supports de l’Écrit Figeac dimanche 19 avril 2026.
Figeac
Visite Guidée Famille sur les Supports de l’Écrit
Place Champollion Figeac Lot
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19 2026-04-26
Une visite sur mesure pour les enfants et leurs parents ! Des tablettes d’argile au livre numérique en passant par le papyrus et le parchemin, parcourez le musée et découvrez ces différents supports de l’écriture, à travers l’histoire et les civilisations
Une visite sur mesure pour les enfants et leurs parents ! Des tablettes d’argile au livre numérique en passant par le papyrus et le parchemin, parcourez le musée et découvrez ces différents supports de l’écriture, à travers l’histoire et les civilisations. réservation auprès du musée (places limitées). Durée de la visite 1h30.
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Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie musee@ville-figeac.fr
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English :
A tailor-made tour for children and their parents! From clay tablets to digital books, papyrus and parchment, take a tour of the museum and discover these different writing media through history and civilization
L’événement Visite Guidée Famille sur les Supports de l’Écrit Figeac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Figeac
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