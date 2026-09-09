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AGENDA · Royan

Conférence | La chapelle du Rosaire à Vence, l’œuvre ultime d’Henri Matisse Musée Royan

mercredi 28 octobre 2026 · Musée · Royan

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée
Adresse
31 avenue de Paris
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
2.5 2.5 2.5

Royan

Conférence | La chapelle du Rosaire à Vence, l’œuvre ultime d’Henri Matisse

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

Par Marie-Reine Bernard, conférencière
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96  musee@mairie-royan.fr

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English :

By Marie-Reine Bernard, speaker

L’événement Conférence | La chapelle du Rosaire à Vence, l’œuvre ultime d’Henri Matisse Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie de Royan

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