Informations pratiques

Conférence : « La colorisation d’images d’archives » par Benoit Vienne Samedi 19 septembre, 15h15 centre d’histoire Pas-de-Calais

35 personnes, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Au Mémorial 14 18 Notre-Dame-de-Lorette, la mémoire se transforme sous nos yeux. Une conférence passionnante de Benoit Vienne, agent d’accueil et de médiation au Centre d’histoire et coloriste chevronné, vous livre les secrets de la colorisation des archives de la Première et la Seconde Guerre mondiale.

À partir de photographies en noir et blanc, il vous explique comment la couleur redonne relief et humanité aux visages, aux paysages, aux scènes de vie des soldats et des civils. On comprend les choix, les recherches, les hésitations parfois. Et surtout, on redécouvre l’histoire autrement : moins lointaine, plus incarnée, étonnamment vivante.

Samedi 19 septembre de 15h15 à 16h30

Rendez-vous au Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, 102 rue Pasteur à Souchez.

Gratuit sur réservation

centre d’histoire 102 rue Pasteur 62153 Souchez Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321748315 https://memorial1418.com/ 3 sites différents et 3 expériences complémentaires pour comprendre la Première Guerre mondiale, se souvenir et rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix.

Commencez votre découverte du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette par le centre d’Histoire au pied de la colline Notre-Dame-de-Lorette. Son architecture faite de cubes de béton noir et son exposition permanente avec objets, photographies en grand format.

ANNEAU DE LA MÉMOIRE

Pour se souvenir et rendre hommage à toutes ces vies sacrifiées pendant la Grande Guerre, l’Anneau de la Mémoire, mémorial international, rassemble depuis 2014 les noms de près de 580.000 soldats tombés sur le territoire de Nord Pas-de-Calais entre 1914 et 1918.

NÉCROPOLE DE LORETTE

Au sommet de la colline Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-Saint-Nazaire, dorment pour l’éternité les corps de plus de 42 000 soldats français morts pendant la Première Guerre Mondiale sur le front de l’Artois et des Flandres françaises et belges. parking, accessible PMR

Au Mémorial 14 18 Notre-Dame-de-Lorette, la mémoire se transforme sous nos yeux. Une conférence passionnante de Benoit Vienne, agent d’accueil et de médiation au Centre d’histoire et coloriste vous à…

©BenoitVienne