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Conférence La créativité littéraire prémonitoire de l’enjeu scientifique et technologique Muséum d’Histoire naturelle Bibliothèque La Rochelle

Conférence La créativité littéraire prémonitoire de l’enjeu scientifique et technologique Muséum d’Histoire naturelle Bibliothèque La Rochelle mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Muséum d'Histoire naturelle Bibliothèque

Adresse : 28 rue Albert 1er

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

La Rochelle

Conférence La créativité littéraire prémonitoire de l’enjeu scientifique et technologique

Muséum d’Histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Par Helios Jaime, épistémologue des sciences physiques de l’Univers, conférencier à l’Ecole internationale d’astrophysique D. Chalonge, docteur en littérature comparée.
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Muséum d’Histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

By Helios Jaime, epistemologist of the physical sciences of the Universe, lecturer at the D. Chalonge International School of Astrophysics, doctor of comparative literature.

L’événement Conférence La créativité littéraire prémonitoire de l’enjeu scientifique et technologique La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle

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