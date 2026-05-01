Conférence La créativité littéraire prémonitoire de l’enjeu scientifique et technologique Muséum d’Histoire naturelle Bibliothèque La Rochelle

La Rochelle

Conférence La créativité littéraire prémonitoire de l’enjeu scientifique et technologique

Muséum d’Histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 17:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Par Helios Jaime, épistémologue des sciences physiques de l’Univers, conférencier à l’Ecole internationale d’astrophysique D. Chalonge, docteur en littérature comparée.

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Muséum d’Histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

By Helios Jaime, epistemologist of the physical sciences of the Universe, lecturer at the D. Chalonge International School of Astrophysics, doctor of comparative literature.

L’événement Conférence La créativité littéraire prémonitoire de l’enjeu scientifique et technologique La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle