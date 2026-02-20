Conférence La défense des côtes méditerranéennes en Provence Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence

Conférence La défense des côtes méditerranéennes en Provence

Jeudi 19 mars 2026 de 18h30 à 20h. Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19 20:00:00

Date(s) :

2026-03-19

L’association Salon Patrimoine et Chemins reçoit Jacques Lemaire pour échanger sur ce thème de l’histoire en Provence.

Entrée libre



Renseignements christophe.jenta@wanadoo.fr .

Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Salon Patrimoine et Chemins welcomes Jacques Lemaire to discuss the theme of history in Provence.

L’événement Conférence La défense des côtes méditerranéennes en Provence Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence