Conférence La dégradation des peintures sur toile origine, processus et traitement Musée Royan
samedi 19 septembre 2026 · Musée · Royan
Informations pratiques
Royan
Conférence La dégradation des peintures sur toile origine, processus et traitement
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Aurélie Allavoine et David Pacaud, conservateurs-restaurateurs de peintures installés à Rochefort, vous expliquent la composition d’un tableau, son vieillissement, les altérations qui peuvent apparaître
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
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English :
Aurélie Allavoine and David Pacaud, painting conservators and restorers based in Rochefort, explain the composition of a painting, how it ages, and the types of deterioration that may occur
L’événement Conférence La dégradation des peintures sur toile origine, processus et traitement Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan
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