Conférence La dégradation des peintures sur toile origine, processus et traitement Musée Royan

Informations pratiques

Royan

Conférence La dégradation des peintures sur toile origine, processus et traitement

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Aurélie Allavoine et David Pacaud, conservateurs-restaurateurs de peintures installés à Rochefort, vous expliquent la composition d’un tableau, son vieillissement, les altérations qui peuvent apparaître

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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

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English :

Aurélie Allavoine and David Pacaud, painting conservators and restorers based in Rochefort, explain the composition of a painting, how it ages, and the types of deterioration that may occur

L’événement Conférence La dégradation des peintures sur toile origine, processus et traitement Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan