Conférence La deuxième révolution industrielle Musée du Papier Angoulême

Angoulême

Conférence La deuxième révolution industrielle

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Trois révolutions industrielles ont transformé l’économie et la société. Depuis la première révolution industrielle jusqu’à la troisième, chaque période a apporté son lot d’innovations technologiques, de bouleversements sociaux mais aussi de dérèglements.

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Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 mediation.mdp@mairie-angouleme.fr

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English :

Three industrial revolutions have transformed the economy and society. From the First Industrial Revolution to the Third, each period brought its share of technological innovations, social upheavals, and disruptions.

L’événement Conférence La deuxième révolution industrielle Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême