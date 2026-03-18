Conférence La Durance Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Conférence La Durance

Samedi 11 avril 2026 à partir de 14h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Conférence sur La Durance à la Médiathèque Isidore Rollande.

La médiathèque Isidore Rollande vous invite à une conférence passionnante sur le partage et l’usage de l’eau de la Durance, animée par le CPIE Rhône-Pays d’Arles (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement).



Que vous soyez novice ou déjà familier avec le sujet, venez assister à cette conférence ! .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com

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English :

Conference on La Durance at the Médiathèque Isidore Rollande.

L’événement Conférence La Durance Châteaurenard a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence