Conférence La Durance Espace Isidore Rollande Châteaurenard
Conférence La Durance Espace Isidore Rollande Châteaurenard samedi 11 avril 2026.
Conférence La Durance
Samedi 11 avril 2026 à partir de 14h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Conférence sur La Durance à la Médiathèque Isidore Rollande.
La médiathèque Isidore Rollande vous invite à une conférence passionnante sur le partage et l’usage de l’eau de la Durance, animée par le CPIE Rhône-Pays d’Arles (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement).
Que vous soyez novice ou déjà familier avec le sujet, venez assister à cette conférence ! .
Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com
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English :
Conference on La Durance at the Médiathèque Isidore Rollande.
L’événement Conférence La Durance Châteaurenard a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence