Conférence – La Franc-maçonnerie, un Art de Vivre et une Science du Bonheur Le Jeu de Paume – Salle Pélican Rennes

Informations pratiques

La Franc-maçonnerie est une école de pensée et une démarche initiatique : un lieu où l’on apprend à réfléchir, à écouter et à se construire, dans la durée et au contact des autres. Le vendredi 9 octobre 2026 à 19h, trois loges maçonniques de l’Ouest – Rennes, Saint-Malo et Nantes – invitent le public rennais à une conférence gratuite et ouverte à toutes et tous, salle Pélican du Jeu de Paume, pour en présenter la méthode, les outils et l’esprit.

Une école de pensée, une méthode de travail

Née au XVIIIe siècle, héritière dans l’esprit des traditions de bâtisseurs, la Franc-maçonnerie rassemble des femmes et des hommes de toutes origines autour d’un idéal de progrès fondé sur la morale, la fraternité et la recherche de la vérité.

Elle repose sur une méthode singulière : le travail du symbole, la transmission orale, l’écoute mutuelle et une progression par degrés qui structure le cheminement de chacun. Les travaux se tiennent en « loges », des structures locales où la parole est réglée pour que chacune et chacun puisse être entendu. C’est un art de vivre, qui invite à travailler sur soi pour mieux servir la société et contribuer au mieux-vivre ensemble.

Le conférencier

La conférence sera donnée par Thomas Denicourt, 51 ans, qui a porté la charge de Grand Maître Général de l’OITAR de 2023 à 2026. Initié à 26 ans alors qu’il préparait une thèse de physique, il décrit la démarche maçonnique comme « une soupape, un espace de respiration salutaire au milieu d’une vie sociétale, familiale et professionnelle très remplie », et « un monde de calme, sans pression, sans enjeu autre que d’apprendre et de s’enrichir spirituellement et intellectuellement ».

Son propos : ce que la méthode maçonnique apporte concrètement à celles et ceux qui la pratiquent — une construction personnelle, un espace mixte d’échange, et une approche de la spiritualité sans dogme, dans une époque en manque de repères.

Trois loges de l’Ouest, une obédience mixte

L’événement est porté conjointement par trois ateliers de l’OITAR (Ordre Initiatique et Traditionnel de l’Art Royal). Fondé en 1974, l’OITAR est un ordre mixte – femmes et hommes – qui rassemble environ 2 000 membres dans 90 loges et pratique exclusivement le Rite Opératif de Salomon, centré sur la transmission orale, le travail symbolique et l’intériorité. Il assigne à ses travaux trois buts : la recherche de la vérité, l’étude de la morale et la pratique de la solidarité. Adogmatique, il garantit à ses membres une liberté absolue de conscience et s’interdit toute prise de position publique politique ou religieuse.

Déroulement de la soirée

19h00 – Conférence de Thomas Denicourt

À l’issue – Questions-réponses avec le public

Puis – Pot de convivialité pour prolonger les échanges

Une conférence jumelée se tiendra le 3 octobre 2026 à Carquefou, près de Nantes : oitar-nantes.info