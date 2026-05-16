Conférence : La France dans un monde incertain, priorités de l’action diplomatique Nantes Université, Bâtiment Bias Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-18 17:30 – 19:00

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Dans un contexte international marqué par de profondes incertitudes (conflits armés, recomposition des alliances, défis climatiques et économiques), la diplomatie française est plus que jamais au cœur de l’actualité. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme Diplo-nation, qui vise à rapprocher la diplomatie des territoires, de la jeunesse et de la société civile. L’idée est simple : les affaires étrangères sont les affaires de toutes et tous.Monsieur Briens proposera une allocution introductive suivie d’un échange avec le public. Ce sera l’occasion d’aborder les grandes priorités de la politique étrangère française, les enjeux diplomatiques du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, ainsi que les positions françaises dans les dossiers internationaux. Une session de questions-réponses vous permettra ensuite d’échanger directement avec lui.Ne manquez pas cette opportunité unique de dialoguer avec l’un des plus hauts responsables de la diplomatie française !???? Sur inscriptionMerci de vous munir d’une pièce d’identité pour accéder à l’événement.Bâtiment Bias 2, Amphithéâtre B

Nantes Université, Bâtiment Bias Nantes 44000

https://www.univ-nantes.fr/international/collaborations-internationales/conference-avec-monsieur-briens-secretaire-general-du-ministere-de-leurope-et-des-affaires-etrangeres



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