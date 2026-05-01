Conférence La haie gérable et rentable, une solution pour l’agriculture ! Rue Des Lilas Stenay

Stenay

Conférence La haie gérable et rentable, une solution pour l’agriculture !

Rue Des Lilas MFR Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-26 19:45:00

fin : 2026-05-26 21:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Mahieu Ramanitra, pépiniériste, planteur, conseiller en valorisation de la haie, vous convie à une soirée conférence pour découvrir des solutions concrètes, écologiques et rentables autour des haies agricoles bonus haie, crédits carbone, bois énergie, entretien et valorisation… Un ensemble de gain concrets et immédiats pour notre agriculture locale.

Cette conférence est gratuite et ouverte à tous. En lien avec l’association Pépinière des Arbres dans les Champs.Tout public

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Rue Des Lilas MFR Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 6 45 86 93 82 mah.ramanitra@gmail.com

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English :

Mahieu Ramanitra, nurseryman, planter and hedge enhancement consultant, invites you to an evening conference to discover concrete, ecological and profitable solutions for agricultural hedges: hedge bonus, carbon credits, wood energy, maintenance and enhancement… A set of concrete and immediate gains for our local agriculture.

This conference is free and open to all. In association with Pépinière des Arbres dans les Champs.

L’événement Conférence La haie gérable et rentable, une solution pour l’agriculture ! Stenay a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE