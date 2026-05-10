Conférence La Léonardsau, un exemple de l’éclectisme architectural en Alsace Obernai
Conférence La Léonardsau, un exemple de l’éclectisme architectural en Alsace Obernai vendredi 2 octobre 2026.
Obernai
Conférence La Léonardsau, un exemple de l’éclectisme architectural en Alsace
1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 17:00:00
fin : 2026-10-02 18:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Dans le cadre du cycle de conférences 2026, la Ville d’Obernai propose une conférence consacrée à l’architecture du château de la Léonardsau.
Dans le cadre du cycle de conférences 2026, la Ville d’Obernai propose une conférence consacrée à l’architecture du château de la Léonardsau et à son inscription dans les grandes tendances artistiques de la fin du XIXe siècle.
Par Morgane Weinling, historienne de l’art.
Billetterie en ligne .
1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 leonardsau@obernai.fr
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English :
As part of the 2026 lecture series, the town of Obernai is offering a lecture on the architecture of the Château de la Léonardsau.
L’événement Conférence La Léonardsau, un exemple de l’éclectisme architectural en Alsace Obernai a été mis à jour le 2026-05-10 par Parc de la Léonardsau
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