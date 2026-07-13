Informations pratiques

Collioure

CONFÉRENCE « LA MIGRATION DES OISEAUX »

13 Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 21:15:00

fin : 2026-08-24 22:15:00

Date(s) :

2026-08-24

Venez suivre la conférence tenue par Joseph Hiard LA MIGRATION DES OISEAUX

« Les Pyrénées orientales se situent sur un des plus grand axe de migration pour les espèce hivernants en Afrique. Approche de la phénologie et stratégies des espèces pour gérer ces grands déplacements. »

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13 Rue Jules Michelet Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47

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English :

Come attend the lecture by Joseph Hiard: BIRD MIGRATION

« The Eastern Pyrenees lie along one of the major migration routes for species wintering in Africa. An overview of the phenology and strategies these species use to manage these long-distance journeys. »

L’événement CONFÉRENCE « LA MIGRATION DES OISEAUX » Collioure a été mis à jour le 2026-07-06 par OT DE COLLIOURE