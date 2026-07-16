Conférence « La nature en image, la nature en tissu : quand la photographie inspire le textile au XIXe siècle », Musée des Tissus, Lyon

Informations pratiques

Conférence « La nature en image, la nature en tissu : quand la photographie inspire le textile au XIXe siècle » Jeudi 8 avril 2027, 18h30 Musée des Tissus Métropole de Lyon

limité à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-08T18:30:00+02:00 – 2027-04-08T20:00:00+02:00

Fin : 2027-04-08T18:30:00+02:00 – 2027-04-08T20:00:00+02:00

La nature en image, la nature en tissu : quand la photographie inspire le textile au XIXe siècle.

Conférence donnée par Aziza Gril-Mariotte, Directrice générale du musée des Tissus.

Depuis le XVIIIe siècle, l’enseignement de « l’art de la fleur » constitue une part importante de la formation des ouvriers pour les arts décoratifs. L’émergence de dessinateurs spécialisés pour l’industrie textile entraîne un besoin grandissant de modèles et la nature reste la principale source d’inspiration pour la création de motifs. L’apparition de la photographie va offrir une nouvelle vision de la flore qui se diffuse au sein des fabriques et des écoles de dessinateurs. Dans les années 1850, la maison Braun se spécialise dans la publication d’albums photographiques de paysages et de fleurs « destinés à l’usage des fabriques d’étoffes, porcelaines, papiers ». Lorsqu’Adolphe Braun (1812-1877) met au point ses photos de fleurs, l’utilisation des photographies et des plaques de verre projetées se propage dans les écoles techniques. Son principal objectif est alors de proposer, à moindre coût, des modèles d’une grande véracité pour l’industrie textile.

Cet évènement fait partie d’un cylce de trois conférences La photographie à l’oeuvre dans le textile.

Musée des Tissus 34 rue de la Charité 69002 Lyon Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.museedestissus.fr/ https://www.instagram.com/museetissuslyon Le musée est actuellement fermé au public pour un vaste projet de restructuration et de rénovation à la fois architectural et muséographique. Dans ce contexte, l’équipe mène un vaste chantier des collections qui a permis de découvrir la richesse du fonds photographique, largement ignoré et méconnu.

Actuellement, les missions de diffusion et de valorisation des

collections se poursuivent à travers des projets numériques et

hors-les-murs. Métro : Ligne A – station Ampère/Victor-Hugo

Bus : Navette Presqu’île – arrêt Sainte-Hélène

Train : Gare SNCF Perrache

La nature en image, la nature en tissu : quand la photographie inspire le textile au XIXe siècle.

© Lyon, musée des Tissus – Sylvain Pretto