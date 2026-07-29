UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Conférence : la Photographie à la fête foraine du 19e siècle Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains · Paris

Conférence : la Photographie à la fête foraine du 19e siècle Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains
Adresse
53 avenue des terroirs de France
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Sur inscription : nombre de places limité</p>

Qui ne s’a jamais été pris en photo à la fête foraine ? Enfant sur son premier tour de manège, descendant tremblant d’un manège à sensations, ou encore dégustant une pomme d’amour ?

La photographie est loin d’être un phénomène récent sur le champ de foire : dès l’arrivée d’appareil plus maniables, et des temps de pause relativement réduits, les photographes ambulants ont suivi les forains, avant qu’eux-mêmes ne s’emparent de cette nouvelle forme artistique, voire de divertissement.

Cette conférence vous propose de revivre cette histoire de la photographie foraine depuis la fin du 19e siècle.

Les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains proposent une conférence exceptionnelle et gratuite pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026.
Le vendredi 18 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit

Sur inscription : nombre de places limité

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T17:00:00+02:00_2026-09-18T18:00:00+02:00

Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 avenue des terroirs de France  75012 Paris
https://my.weezevent.com/jep-2026-conference-la-photo-a-la-fete-foraine-du-19eme-siecle +33143401622 infos@pavillons-de-bercy.com https://www.facebook.com/pavillonsdebercy/ https://www.facebook.com/pavillonsdebercy/


Afficher la carte du lieu Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)