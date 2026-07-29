Conférence : la Photographie à la fête foraine du 19e siècle Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains · Paris

Informations pratiques

Qui ne s’a jamais été pris en photo à la fête foraine ? Enfant sur son premier tour de manège, descendant tremblant d’un manège à sensations, ou encore dégustant une pomme d’amour ?

La photographie est loin d’être un phénomène récent sur le champ de foire : dès l’arrivée d’appareil plus maniables, et des temps de pause relativement réduits, les photographes ambulants ont suivi les forains, avant qu’eux-mêmes ne s’emparent de cette nouvelle forme artistique, voire de divertissement.

Cette conférence vous propose de revivre cette histoire de la photographie foraine depuis la fin du 19e siècle.

Les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains proposent une conférence exceptionnelle et gratuite pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026.

Le vendredi 18 septembre 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit

Sur inscription : nombre de places limité

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T17:00:00+02:00_2026-09-18T18:00:00+02:00

Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 avenue des terroirs de France 75012 Paris

https://my.weezevent.com/jep-2026-conference-la-photo-a-la-fete-foraine-du-19eme-siecle +33143401622 infos@pavillons-de-bercy.com https://www.facebook.com/pavillonsdebercy/ https://www.facebook.com/pavillonsdebercy/



Afficher la carte du lieu Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains et trouvez le meilleur itinéraire

