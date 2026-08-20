Conférence La photographie, un outil du patrimoine, Le Belvédère, Saint-Benoît-sur-Loire
dimanche 18 octobre 2026 · Le Belvédère · Saint-Benoît-sur-Loire
Informations pratiques
Conférence La photographie, un outil du patrimoine Dimanche 18 octobre, 10h30 Le Belvédère Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T10:30:00+02:00 – 2026-10-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-18T10:30:00+02:00 – 2026-10-18T11:30:00+02:00
Depuis sa création en 1972, le service régional de l’Inventaire étudie le patrimoine matériel, du plus prestigieux au plus modeste. Thierry Cantalupo qui a participé à une importante campagne photographique de l’abbatiale de Saint Benoît sur Loire en 2016, dévoilera les dessous de son métier au service de la connaissance de notre patrimoine.
Dans le cadre de l’exposition temporaire « Matières à patrimoine : l’art de bâtir en région Centre du Moyen Âge à nos jours. » Exposition conçue par le service patrimoine et inventaire de la région Centre-Val de Loire.
Le Belvédère 55 rue orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 https://belvedere-valdesully.fr/ Le Belvédère est un équipement culturel et touristique dédié à l’histoire et au patrimoine de l’abbaye de Fleury.
Depuis sa création en 1972, le service régional de l’Inventaire étudie le patrimoine matériel, du plus prestigieux au plus modeste. Thierry Cantalupo qui a participé à une importante campagne de de …
© Communauté de communes du Val de Sully / Thierry Cantalupo
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