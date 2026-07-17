Visite du Belvédère, Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Centre-Bourg · Saint-Benoît-sur-Loire
Informations pratiques
Visite du Belvédère 19 et 20 septembre Centre-Bourg Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Laissez-vous conter l’histoire millénaire de l’abbaye bénédictine à travers un parcours multimédia et accédez au 3ᵉ étage pour une vue unique sur l’église abbatiale.
Centre-Bourg 45730 Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Saint-Benoît-sur-Loire, labellisée Petite cité de caractère, est mondialement connue de par son abbaye bénédictine aux 1400 ans d’histoire.
Laissez-vous conter l’histoire millénaire de l’abbaye bénédictine à travers un parcours multimédia et accédez au 3ᵉ étage pour une vue unique sur l’église abbatiale.
©Communauté de communes du Val de Sully
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