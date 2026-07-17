Exposition Matières à patrimoine : l’art de bâtir en région Centre-Val de Loire du Moyen Âge à nos jours au Belvédère., Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire

Informations pratiques

Exposition Matières à patrimoine : l’art de bâtir en région Centre-Val de Loire du Moyen Âge à nos jours au Belvédère. 19 et 20 septembre Centre-Bourg Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Voyage architectural dans la région Centre-Val de Loire à la découverte de la diversité de son paysage bâti et des matériaux qui le façonnent.

Dans la salle d’expositions temporaires au Belvédère.

Centre-Bourg 45730 Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Saint-Benoît-sur-Loire, labellisée Petite cité de caractère, est mondialement connue de par son abbaye bénédictine aux 1400 ans d’histoire.

Voyage architectural dans la région Centre-Val de Loire à la découverte de la diversité de son paysage bâti et des matériaux qui le façonnent.

©Communauté de communes du Val de Sully