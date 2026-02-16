Exposition temporaire Matières de patrimoine Saint-Benoît-sur-Loire

Exposition temporaire Matières de patrimoine

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

L’exposition temporaire Matières à patrimoine l’art de bâtir en région Centre du Moyen Âge à nos jours vous invite à un voyage architectural en région Centre-Val de Loire, à la découverte des matériaux qui façonnent son paysage bâti.

Brique, tuile, ardoise, bois, tuffeau, terre crue, torchis, silex, métal reflets du territoire, les matériaux qui nous entourent, qu’ils forment architecture ou décor, ont une histoire.

Exposition réalisée par le service patrimoine et inventaire de la Région Centre-Val de Loire Dans le cadre des journées nationales de l’architecture .

