Portes ouvertes de l’atelier chantier de l’Armada, Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’atelier chantier de l’Armada 19 et 20 septembre Centre-Bourg Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Atelier-chantier de construction d’une ancienne embarcation ligérienne : la charrière de Loire, dont la mise à l’eau est prévue en 2027, qui servira à desservir les passagers d’une rive à l’autre du fleuve.

+ Jeux en bois pour les enfants + expo photos rétrospectives de la construction des différents bateaux par l’association l’Armada.

Impasse du chaland – Rue de Tholey

Centre-Bourg 45730 Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Saint-Benoît-sur-Loire, labellisée Petite cité de caractère, est mondialement connue de par son abbaye bénédictine aux 1400 ans d’histoire.

Atelier-chantier de construction d’une ancienne embarcation ligérienne : la charrière de Loire dont la mise à l’eau est prévue en 2027 qui servira à desservir les passagers d’une rive à l’autre.

©Communauté de communes du Val de Sully