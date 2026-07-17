Découverte de la chapelle de l’ancien hospice, Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire

Informations pratiques

Découverte de la chapelle de l’ancien hospice 19 et 20 septembre Centre-Bourg Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Aujourd’hui salle des mariages à la mairie, la chapelle existe depuis la fin du XVIIIᵉ siècle à l’époque de l’hospice de l’Humanité dans une bâtisse qui fut dès le IXᵉ siècle l’ancien Hôtel-Dieu fondé par les moines bénédictins.

Visites commentées par la municipalité.

Centre-Bourg 45730 Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Saint-Benoît-sur-Loire, labellisée Petite cité de caractère, est mondialement connue de par son abbaye bénédictine aux 1400 ans d’histoire.

Aujourd’hui salle des mariages de la mairie, cette ancienne chapelle remonte à la fin du XVIIIᵉ siècle, dans l’ex Hôtel Dieu fondé dès le IXᵉ siècle par les moines bénédictins.

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