Visites guidées de la basilique, Centre-Bourg, Saint-Benoît-sur-Loire

Informations pratiques

Visites guidées de la basilique 19 et 20 septembre Centre-Bourg Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Abbaye ou abbatiale ? Pour le savoir, parcourez l’histoire de cet édifice 14 fois séculaire accompagné d’un moine qui vous dévoilera tous ses secrets. Un patrimoine exceptionnel toujours habité par une communauté qui vit selon la règle de Saint Benoît dont les reliques sont préservées dans la crypte.

Accueil et visites guidées par les moines.

Centre-Bourg 45730 Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Saint-Benoît-sur-Loire, labellisée Petite cité de caractère, est mondialement connue de par son abbaye bénédictine aux 1400 ans d’histoire.

Abbaye ou abbatiale ? Pour le savoir, parcourez l’histoire de cet édifice 14 fois séculaire accompagné d’un moine qui vous dévoilera tous ses secrets.

©Communauté de communes du Val de Sully