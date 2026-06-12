Conférence La première révolution industrielle Musée du Papier Angoulême
Conférence La première révolution industrielle Musée du Papier Angoulême mercredi 23 septembre 2026.
Angoulême
Conférence La première révolution industrielle
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Trois révolutions industrielles ont transformé l’économie et la société. Depuis la première révolution industrielle jusqu’à la troisième, chaque période a apporté son lot d’innovations technologiques, de bouleversements sociaux mais aussi de dérèglements.
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Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 mediation.mdp@mairie-angouleme.fr
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English :
Three industrial revolutions have transformed the economy and society. From the First Industrial Revolution to the Third, each period brought its share of technological innovations, social upheavals, and disruptions.
L’événement Conférence La première révolution industrielle Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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