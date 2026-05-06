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AGENDA · Angoulême

Conférence La re-végétalisation des espaces publics d’Angoulême Rue Corneille Angoulême

mercredi 25 novembre 2026 · Rue Corneille · Angoulême

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Corneille
Adresse
Musée d'Angoulême
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif
3.7 3.7 3.7

Angoulême

Conférence La re-végétalisation des espaces publics d’Angoulême

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 15:00:00
fin : 2026-11-25

Date(s) :
2026-11-25

Après des années ou le minéral l’emportait sur le végétal, Angoulême s’oriente vers une politique de re-végétalisation. Une conférence de Clément Peyraud.
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97  maam.angouleme@gmail.com

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English :

After years in which mineral resources took precedence over vegetation, Angoulême is shifting toward a policy of revegetation. A lecture by Clément Peyraud.

L’événement Conférence La re-végétalisation des espaces publics d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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