Conférence La re-végétalisation des espaces publics d’Angoulême Rue Corneille Angoulême
mercredi 25 novembre 2026 · Rue Corneille · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Conférence La re-végétalisation des espaces publics d’Angoulême
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 15:00:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Après des années ou le minéral l’emportait sur le végétal, Angoulême s’oriente vers une politique de re-végétalisation. Une conférence de Clément Peyraud.
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com
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English :
After years in which mineral resources took precedence over vegetation, Angoulême is shifting toward a policy of revegetation. A lecture by Clément Peyraud.
L’événement Conférence La re-végétalisation des espaces publics d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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