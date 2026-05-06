Conférence La re-végétalisation des espaces publics d’Angoulême Rue Corneille Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Conférence La re-végétalisation des espaces publics d’Angoulême

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 15:00:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Après des années ou le minéral l’emportait sur le végétal, Angoulême s’oriente vers une politique de re-végétalisation. Une conférence de Clément Peyraud.

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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com

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English :

After years in which mineral resources took precedence over vegetation, Angoulême is shifting toward a policy of revegetation. A lecture by Clément Peyraud.

L’événement Conférence La re-végétalisation des espaces publics d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême