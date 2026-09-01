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AGENDA · Guebwiller

Conférence La restauration des lithographies des Manufactures du Haut-Rhin Guebwiller

samedi 16 janvier 2027 · Guebwiller

Informations pratiques

Début
samedi 16 janvier 2027
Fin
samedi 16 janvier 2027
Heure de début
10:00:00
Adresse
3 rue du 4 février
Ville
68500 Guebwiller
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Guebwiller

Conférence La restauration des lithographies des Manufactures du Haut-Rhin

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-16 10:00:00
fin : 2027-01-16 12:00:00

Date(s) :
2027-01-16

Découvrez les coulisses de la restauration des lithographies d’Engelmann, précieux témoignages de l’essor industriel alsacien au XIX¿ siècle.
Découvrez les coulisses de la restauration des lithographies des Manufactures du Haut-Rhin d’Engelmann, précieux témoignages de l’essor industriel alsacien au XIXème siècle grâce à Marie Renaudin, chargée de numérisation et de conservation au Learning Center de l’Université de Haute-Alsace.

Samedi 16 janvier 2027 à 10h
RDV au château de la Neuenbourg
Gratuit
Sans inscription 0  .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22  patrimoine@cc-guebwiller.fr

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English :

Take a look behind the scenes at the restoration of Engelmann’s lithographs, valuable records of Alsace’s industrial boom in the 19th century.

L’événement Conférence La restauration des lithographies des Manufactures du Haut-Rhin Guebwiller a été mis à jour le 2026-09-02 par ComcomGuebwiller

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