Informations pratiques

Guebwiller

Conférence La restauration des lithographies des Manufactures du Haut-Rhin

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-16 10:00:00

fin : 2027-01-16 12:00:00

Date(s) :

2027-01-16

Découvrez les coulisses de la restauration des lithographies d’Engelmann, précieux témoignages de l’essor industriel alsacien au XIX¿ siècle.

Découvrez les coulisses de la restauration des lithographies des Manufactures du Haut-Rhin d’Engelmann, précieux témoignages de l’essor industriel alsacien au XIXème siècle grâce à Marie Renaudin, chargée de numérisation et de conservation au Learning Center de l’Université de Haute-Alsace.

Samedi 16 janvier 2027 à 10h

RDV au château de la Neuenbourg

Gratuit

Sans inscription 0 .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a look behind the scenes at the restoration of Engelmann’s lithographs, valuable records of Alsace’s industrial boom in the 19th century.

L’événement Conférence La restauration des lithographies des Manufactures du Haut-Rhin Guebwiller a été mis à jour le 2026-09-02 par ComcomGuebwiller