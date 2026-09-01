Conférence La restauration des lithographies des Manufactures du Haut-Rhin Guebwiller
samedi 16 janvier 2027 · Guebwiller
Informations pratiques
Guebwiller
Conférence La restauration des lithographies des Manufactures du Haut-Rhin
3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-16 10:00:00
fin : 2027-01-16 12:00:00
Date(s) :
2027-01-16
Découvrez les coulisses de la restauration des lithographies d’Engelmann, précieux témoignages de l’essor industriel alsacien au XIX¿ siècle.
Découvrez les coulisses de la restauration des lithographies des Manufactures du Haut-Rhin d’Engelmann, précieux témoignages de l’essor industriel alsacien au XIXème siècle grâce à Marie Renaudin, chargée de numérisation et de conservation au Learning Center de l’Université de Haute-Alsace.
Samedi 16 janvier 2027 à 10h
RDV au château de la Neuenbourg
Gratuit
Sans inscription 0 .
3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take a look behind the scenes at the restoration of Engelmann’s lithographs, valuable records of Alsace’s industrial boom in the 19th century.
L’événement Conférence La restauration des lithographies des Manufactures du Haut-Rhin Guebwiller a été mis à jour le 2026-09-02 par ComcomGuebwiller
À voir aussi à Guebwiller (Haut-Rhin)
- Sciné-Fi Festival Guebwiller 11 septembre 2026
- Cours de musique Voix et Route Romane Guebwiller 13 septembre 2026
- Concert Voix et Route Romane Guebwiller 13 septembre 2026
- Exposition Pierre, Feuille, Litho, Une aventure technique et artistique Guebwiller 17 septembre 2026
- Comment bien démarrer ses recherches généalogiques, Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles, Guebwiller 19 septembre 2026