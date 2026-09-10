Conférence : « La restauration des masques japonais du Musée des Beaux-arts de Nancy », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy

Informations pratiques

Conférence : « La restauration des masques japonais du Musée des Beaux-arts de Nancy » Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts Meurthe-et-Moselle

Accès sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Retour sur les enjeux, étapes et résultats de la restauration des masques japonais du musée, à travers les témoignages des principaux acteurs de cet ambitieux projet. Jusqu’en mars 2027, ils sont pour la première fois présentés intégralement, dans l’exposition-dossier « Charles Cartier-Bresson et les arts : du collectionneur au dessinateur ».

Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383853072 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr En bus : arrêt Stanislas – Dom Calmet. En voiture : parkings Vaudémont et Place Stanislas. À pied : 10 min depuis la gare de Nancy.

Retour sur les enjeux, étapes et résultats de la restauration des masques japonais du musée, à travers les témoignages des principaux acteurs de cet ambitieux projet. Jusqu’en mars 2027, ils sont la…

©Ville de Nancy