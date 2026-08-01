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AGENDA · Fuilla

CONFÉRENCE LA SPIRULINE, UN SUPER ALIMENT NATUREL D’EXCEPTION Fuilla

vendredi 7 août 2026 · Fuilla

CONFÉRENCE LA SPIRULINE, UN SUPER ALIMENT NATUREL D’EXCEPTION Fuilla

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
66820 Fuilla
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Fuilla

CONFÉRENCE LA SPIRULINE, UN SUPER ALIMENT NATUREL D’EXCEPTION

Fuilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Venez découvrir comment se cultive la spiruline, en apprendre plus sur ce Super-aliment naturel, et acheter la spiruline directement auprès du producteur.
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Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 62 37 11 19 

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English :

Come discover how spirulina is grown, learn more about this natural superfood, and buy spirulina directly from the producer.

L’événement CONFÉRENCE LA SPIRULINE, UN SUPER ALIMENT NATUREL D’EXCEPTION Fuilla a été mis à jour le 2026-07-31 par OTI CONFLENT CANIGO

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