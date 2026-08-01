CONFÉRENCE LA SPIRULINE, UN SUPER ALIMENT NATUREL D’EXCEPTION Fuilla
vendredi 7 août 2026 · Fuilla
Informations pratiques
Fuilla
CONFÉRENCE LA SPIRULINE, UN SUPER ALIMENT NATUREL D’EXCEPTION
Fuilla Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Venez découvrir comment se cultive la spiruline, en apprendre plus sur ce Super-aliment naturel, et acheter la spiruline directement auprès du producteur.
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Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 62 37 11 19
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English :
Come discover how spirulina is grown, learn more about this natural superfood, and buy spirulina directly from the producer.
L’événement CONFÉRENCE LA SPIRULINE, UN SUPER ALIMENT NATUREL D’EXCEPTION Fuilla a été mis à jour le 2026-07-31 par OTI CONFLENT CANIGO
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