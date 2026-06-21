Conférence La Terre vu du ciel… Salle Morand Pontarlier
Conférence La Terre vu du ciel… Salle Morand Pontarlier lundi 2 novembre 2026.
Pontarlier
Conférence La Terre vu du ciel…
Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02 18:30:00
fin : 2026-11-02 20:00:00
Date(s) :
2026-11-02
Organisée par les Amis du Musée.
Depuis 1972, date du lancement du premier satellite d’observations de la Terre, notre planète est sous constante surveillance afin de mieux comprendre son évolution et ses changements. .
Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
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English : Conférence La Terre vu du ciel…
L’événement Conférence La Terre vu du ciel… Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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