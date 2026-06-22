Conférence La tolérance dans un monde intolérant Vichy samedi 4 juillet 2026.

Vichy

Conférence La tolérance dans un monde intolérant

35, boulevard de la Mutulalité Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Conférence organisée par la LICRA Allier-Vichy avec Tania de Montaigne et Galina Elbaz.

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35, boulevard de la Mutulalité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 60 61 03 vichy@licra.org

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English :

Conference organized by LICRA Allier-Vichy featuring Tania de Montaigne and Galina Elbaz.

L’événement Conférence La tolérance dans un monde intolérant Vichy a été mis à jour le 2026-06-22 par Vichy Destinations