Conférence « La Turquie : un pont entre tradition et modernité », Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Conférence « La Turquie : un pont entre tradition et modernité » Mercredi 2 décembre, 18h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T18:30:00+01:00 – 2026-12-02T19:30:00+01:00

Fin : 2026-12-02T18:30:00+01:00 – 2026-12-02T19:30:00+01:00

Animée par Sinan Bertrand, comédien franco-turc de la pièce Trésor national, et Victoire Berger-Perrin, metteuse en scène de la pièce, cette conférence propose d’explorer l’histoire récente de la Turquie et les évolutions de la société turque contemporaine.

À travers le regard et l’expérience de Sinan Bertrand, cette rencontre met en lumière les contrastes qui traversent le pays et fait écho aux thématiques abordées dans Trésor national : entre héritages traditionnels, conservatisme, autorité politique et espaces d’expression multiples, la société turque contemporaine révèle toute sa complexité.

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

En écho au spectacle Trésor national

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Par le comédien franco-turc Sinan Bertrand et Victoire Berger-Perrin, metteuse en scène