Conférence La vie quotidienne dans le Lot entre 1939 et 1945 Gramat samedi 27 juin 2026.

Gramat

Conférence La vie quotidienne dans le Lot entre 1939 et 1945

102 Rue de l’Atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre de l'ouverture du Musée de la Résistance et de la Déportation du Lot, Enzo Delpech et Charlotte Leroy vous propose une conférence sur la vie quotidienne à Gramat durant la Seconde Guerre mondiale

Tout public, sur réservation

Dans le cadre de l'ouverture du Musée de la Résistance et de la Déportation du Lot, Enzo Delpech et Charlotte Leroy vous propose une conférence sur la vie quotidienne à Gramat durant la Seconde Guerre mondiale

Tout public, sur réservation

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102 Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 81 36

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English :

As part of the opening of the Musée de la Résistance et de la Déportation du Lot, Enzo Delpech and Charlotte Leroy offer a lecture on daily life in Gramat during the Second World War

All public, by reservation

L’événement Conférence La vie quotidienne dans le Lot entre 1939 et 1945 Gramat a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne