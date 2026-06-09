Conférence La vie quotidienne dans le Lot entre 1939 et 1945 Gramat
Conférence La vie quotidienne dans le Lot entre 1939 et 1945 Gramat samedi 27 juin 2026.
Gramat
Conférence La vie quotidienne dans le Lot entre 1939 et 1945
102 Rue de l’Atelier Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Dans le cadre de l'ouverture du Musée de la Résistance et de la Déportation du Lot, Enzo Delpech et Charlotte Leroy vous propose une conférence sur la vie quotidienne à Gramat durant la Seconde Guerre mondiale
Tout public, sur réservation
Dans le cadre de l'ouverture du Musée de la Résistance et de la Déportation du Lot, Enzo Delpech et Charlotte Leroy vous propose une conférence sur la vie quotidienne à Gramat durant la Seconde Guerre mondiale
Tout public, sur réservation
.
102 Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 81 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the opening of the Musée de la Résistance et de la Déportation du Lot, Enzo Delpech and Charlotte Leroy offer a lecture on daily life in Gramat during the Second World War
All public, by reservation
L’événement Conférence La vie quotidienne dans le Lot entre 1939 et 1945 Gramat a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Gramat (Lot)
- Festival de Rocamadour: Rencontres hebdomadaires des Ateliers de La Sportelle Gramat 9 juin 2026
- Atelier avec les Archives Départementales Gramat 13 juin 2026
- Bourse aux livres Bibliothèque municipale Gramat 13 juin 2026
- Atelier généalogie à Gramat Gramat 13 juin 2026
- 28ème Circuit des Merveilles Vélo de route, VTT, et randonnée pédestre Gramat 14 juin 2026