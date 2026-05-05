CONFERENCE L’ACTIVITE DU TRIBUNAL MILITAIRE ALLEMAND DE LAVAL (1940-44) La Vigie Mémorial des déportés Mayenne

Mayenne

CONFERENCE L’ACTIVITE DU TRIBUNAL MILITAIRE ALLEMAND DE LAVAL (1940-44)

La Vigie Mémorial des déportés 23 rue Ambroise de Loré Mayenne Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 15:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La Vigie Mémorial des Déportés de la Mayenne est un lieu de mémoire, unique dans la région, qui rend hommage aux Déportés de la Mayenne, envoyés dans les camps de concentration et d’extermination nazis.

La répression judiciaire en Mayenne (1940-1944) l’activité du tribunal militaire allemand de Laval.

La Mayenne occupée voit se mettre en place dès 1940 une répression par les autorités d’occupation avec l’instauration d’un tribunal militaire allemand qui juge tous les délits pouvant leur causer préjudice. Ce travail de recherche mené par Néo Goussé constitue une étude des 149 affaires jugées par le tribunal militaire allemand de Laval. Ce bilan statistique permet de comprendre les types de délits jugés, les peines prononcées ainsi que le profil social des personnes condamnées. Une étude est également faite sur les trajectoires des condamnés après le procès et notamment sur la déportation judiciaire en Allemagne vers les prisons du Reich.

Conférence donnée par Néo Goussé, diplômé en Histoire à l’Université du Mans.

Sur inscription auprès de la Vigie. .

La Vigie Mémorial des déportés 23 rue Ambroise de Loré Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 87 35 memorial.deportes53@gmail.com

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English :

La Vigie Mémorial des Déportés de la Mayenne is a place of remembrance, unique in the region, which pays tribute to the deportees from Mayenne who were sent to Nazi concentration and extermination camps.

L’événement CONFERENCE L’ACTIVITE DU TRIBUNAL MILITAIRE ALLEMAND DE LAVAL (1940-44) Mayenne a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne