Conférence : « L’alimentation au Moyen Âge », Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne

Informations pratiques

Conférence : « L’alimentation au Moyen Âge » Samedi 19 septembre, 16h00 Musée Fermat Tarn-et-Garonne

Gratuit. 90 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Conférence sur l’alimentation au Moyen Âge

Le Centre de l’imaginaire scientifique et technique de Lodève propose une conférence consacrée à l’alimentation au Moyen Âge.

L’occasion de découvrir les pratiques culinaires, les habitudes de table et les représentations liées à la nourriture à cette époque.

Conférence organisée dans la cave de la maison Fermat.

Musée Fermat 3 rue Pierre de Fermat 82500 Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563265230 http://www.museefermat.com Maison natale de Pierre Fermat Stationnement à proximité

Conférence sur l’alimentation au Moyen-Age avec le centre de l’imaginaire scientifique et technique de Lodève

©Fermat Science