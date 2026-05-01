Conférence L’alliance franco-russe à la fin du XIXe et au début du XXe siècles Salle d’honneur de la mairie de Marsanne Marsanne

Marsanne

Conférence L’alliance franco-russe à la fin du XIXe et au début du XXe siècles

Salle d’honneur de la mairie de Marsanne 1, avenue Albin Davin Marsanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le maire de Marsanne, Damien LAGIER, l’Association des Amis du Vieux Marsanne et l’Association Emile Loubet ont le plaisir de vous inviter à une conférence historique exceptionnelle consacrée à la construction et à la promotion de l’alliance franco-russe.

.

Salle d’honneur de la mairie de Marsanne 1, avenue Albin Davin Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 86 86 39 association.emileloubet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The mayor of Marsanne, Damien LAGIER, the Association des Amis du Vieux Marsanne and the Association Emile Loubet are pleased to invite you to an exceptional historical conference dedicated to the construction and promotion of the Franco-Russian alliance.

L’événement Conférence L’alliance franco-russe à la fin du XIXe et au début du XXe siècles Marsanne a été mis à jour le 2026-05-05 par Montélimar Tourisme Agglomération