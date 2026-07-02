Conférence : l’ancien Hôtel Dieu de Rouen, Préfecture de Normandie et de Seine-Maritime, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Préfecture de Normandie et de Seine-Maritime · Rouen
Informations pratiques
Conférence : l’ancien Hôtel Dieu de Rouen Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 Préfecture de Normandie et de Seine-Maritime Seine-Maritime
Durée 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
L’ancien Hôtel Dieu, 1000 ans d’histoire des hôpitaux rouennais. Venez à la rencontre du Groupe histoire des hôpitaux de Rouen pour écouter le récit de cette longue histoire, de la vie des lieux, avec celles et ceux qui y ont contribué, es hospitalier passionnés .
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L’ancien Hôtel Dieu, 1000 ans d’histoire des hôpitaux rouennais. Venez à la rencontre du Groupe histoire des hôpitaux de Rouen pour écouter le récit de cette longue histoire, de la vie des lieux, et…
©musée flaubert et d’histoire de la médecine
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