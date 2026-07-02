Conférence : l’ancien Hôtel Dieu de Rouen, Préfecture de Normandie et de Seine-Maritime, Rouen

Informations pratiques

Conférence : l’ancien Hôtel Dieu de Rouen Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 Préfecture de Normandie et de Seine-Maritime Seine-Maritime

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’ancien Hôtel Dieu, 1000 ans d’histoire des hôpitaux rouennais. Venez à la rencontre du Groupe histoire des hôpitaux de Rouen pour écouter le récit de cette longue histoire, de la vie des lieux, avec celles et ceux qui y ont contribué, es hospitalier passionnés .

Préfecture de Normandie et de Seine-Maritime 51 bis rue de Lecat, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

L’ancien Hôtel Dieu, 1000 ans d’histoire des hôpitaux rouennais. Venez à la rencontre du Groupe histoire des hôpitaux de Rouen pour écouter le récit de cette longue histoire, de la vie des lieux, et…

©musée flaubert et d’histoire de la médecine