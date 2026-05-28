Conférence Lapte à la découverte des villages engloutis dans le barrage de Lavalette Médiathèque Aurec-sur-Loire
jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Conférence Lapte à la découverte des villages engloutis dans le barrage de Lavalette
Médiathèque Aurecinema Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:30:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Conférence Lapte à la découverte des villages engloutis du barrage de Lavalette par Lionel Ciochetto, journaliste.
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Médiathèque Aurecinema Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 98 88 49 jean-paul.homps@orange.fr
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English :
Lecture titled Lapte: Discovering the Villages Submerged by the Lavalette Dam by Lionel Ciochetto, journalist.
L’événement Conférence Lapte à la découverte des villages engloutis dans le barrage de Lavalette Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène
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