Conférence Lapte à la découverte des villages engloutis dans le barrage de Lavalette Médiathèque Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Conférence Lapte à la découverte des villages engloutis dans le barrage de Lavalette

Médiathèque Aurecinema Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Conférence Lapte à la découverte des villages engloutis du barrage de Lavalette par Lionel Ciochetto, journaliste.

.

Médiathèque Aurecinema Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 98 88 49 jean-paul.homps@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture titled Lapte: Discovering the Villages Submerged by the Lavalette Dam by Lionel Ciochetto, journalist.

L’événement Conférence Lapte à la découverte des villages engloutis dans le barrage de Lavalette Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène