Conférence : l’architecture créole dans la construction d’aujourd’hui, Centre Culturel Le Sud, Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel Le Sud · Saint-Pierre
Informations pratiques
Conférence : l’architecture créole dans la construction d’aujourd’hui Samedi 19 septembre, 17h00 Centre Culturel Le Sud La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Une rencontre entre des architectes et le public pour se questionner sur l’héritage architectural réunionnais et réfléchir à la manière dont il peut inspirer les constructions de demain, entre tradition, innovation et développement durable.
Centre Culturel Le Sud 60 rue Victor le Vigoureux 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion +262 262 81 77 60 https://www.facebook.com/LeSudCentreCulturel;https://www.instagram.com/lesud.culture/ Inauguré en Octobre 2024, Le Centre Culturel Le Sud est basé à Saint-Pierre dans l’ancien tribunal de première instance (site inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques).
Lieu de vie et d’expérimentation, Le Sud accompagne les artistes et initie des actions culturelles inclusives pour rendre l’art et la culture accessibles à tous.
Ce lieu favorise la rencontre entre toutes les formes d’expression : arts plastiques, arts visuels, littérature, arts du spectacle, arts appliqués… dans des espaces spécialement conçus à cet effet.
Une rencontre entre des architectes et le public pour se questionner sur l’héritage architectural réunionnais et réfléchir à la manière dont il peut inspirer les constructions de demain
©lesud
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