Informations pratiques

Mulhouse

Conférence L’arrivée du daguerréotype en Alsace

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Si la photographie, sous sa forme première du procédé du daguerréotype, se diffusa dès sa révélation en 1839 de Paris vers de grands centres urbains, elle ne s’implanta que difficilement, voire pas du tout dans certaines régions reculées. En Alsace, son arrivée fut fulgurante, notamment à Mulhouse. Comment et pourquoi ? C’est ce que Christian Kempf, photographe, collectionneur et historien de la photographie propose d’expliquer lors de cette conférence.

Réservation conseillée par téléphone ou par mail. 0 .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

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English :

L’événement Conférence L’arrivée du daguerréotype en Alsace Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace