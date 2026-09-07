Conférence – L’art et le jeu vidéo, Musée des Augustins, Hazebrouck

Informations pratiques

Conférence – L’art et le jeu vidéo Samedi 19 septembre, 14h30 Musée des Augustins Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’origine de chacun de nos jeux vidéo préférés on trouve des artistes, petites mains qui œuvrent à la variété visuelle et sonore du jeu vidéo. Mais de qui, de quoi ces artistes s’inspirent-ils ?

Entre les gravures de Gustave Doré qui inspirent Dark Souls, le roman japonais qui a donné naissance à Fortnite, l’hommage de Cuphead aux dessins animés des années 30 et la musique baroque de Castlevania, nous verrons de nombreux exemples de liens entre les arts et le jeu vidéo, le temps de cette conférence entrecoupée d’un moment de jeu en groupes !

Musée des Augustins 5 Rue des Augustins, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-hazebrouck.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 43 44 48 »}]

Venez découvrir le jeu vidéo sous l’angle de l’art, entouré d’œuvres du musée des Augustins.