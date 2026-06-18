Épinal

Conférence l’aviation militaire britannique en Lorraine pendant la Première Guerre mondiale

48 bis rue Saint-Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-27 18:00:00

fin : 2026-11-27 19:30:00

Date(s) :

2026-11-27

Entre 1914 et 1918, la Lorraine fut l’un des théâtres d’opérations de l’aviation militaire britannique sur le front occidental. Qui étaient ces aviateurs, quelles missions menaient-ils, et quelle trace ont-ils laissée dans la région ?Tout public

0 .

48 bis rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between 1914 and 1918, Lorraine was one of the theaters of operations for the British military air force on the Western Front. Who were these aviators, what missions did they carry out, and what mark did they leave on the region?

L’événement Conférence l’aviation militaire britannique en Lorraine pendant la Première Guerre mondiale Épinal a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION