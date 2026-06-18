Conférence l’aviation militaire britannique en Lorraine pendant la Première Guerre mondiale Épinal
Conférence l’aviation militaire britannique en Lorraine pendant la Première Guerre mondiale Épinal vendredi 27 novembre 2026.
Épinal
Conférence l’aviation militaire britannique en Lorraine pendant la Première Guerre mondiale
48 bis rue Saint-Michel Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-27 18:00:00
fin : 2026-11-27 19:30:00
Date(s) :
2026-11-27
Entre 1914 et 1918, la Lorraine fut l’un des théâtres d’opérations de l’aviation militaire britannique sur le front occidental. Qui étaient ces aviateurs, quelles missions menaient-ils, et quelle trace ont-ils laissée dans la région ?Tout public
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48 bis rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12
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English :
Between 1914 and 1918, Lorraine was one of the theaters of operations for the British military air force on the Western Front. Who were these aviators, what missions did they carry out, and what mark did they leave on the region?
L’événement Conférence l’aviation militaire britannique en Lorraine pendant la Première Guerre mondiale Épinal a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION
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