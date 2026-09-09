Conférence Lazarino de Manosque Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Conférence Lazarino de Manosque

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 15h. Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Conférence par Anastasia Chopplet, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Lassociation Excalisson vous propose de découvrir une écrivaine provençale Lazarino de Manosque.

Autrice autodidacte qui dans sa boutique de volailles, qu’elle tenait avec sa sœur, écrivait à temps perdu, des poèmes qui la firent introniser félibresse par Frédéric Mistral. .

Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 97 27 affaires-provencales@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Lecture by Anastasia Chopplet, as part of European Heritage Days. The Excalisson Association invites you to discover a Provençal writer: Lazarino de Manosque.

L’événement Conférence Lazarino de Manosque Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence