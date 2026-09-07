Conférence : “Le bal Chanal au cœur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d’un établissement populaire (Paris,1893-1908).“, Maison du Luthier / Musée, Jenzat

Informations pratiques

Conférence : “Le bal Chanal au cœur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d’un établissement populaire (Paris,1893-1908).“ Samedi 19 septembre, 17h00 Maison du Luthier / Musée Allier

Entrée demi-tarif. Nombre de places limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Conférence : “Le bal Chanal au cœur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d’un établissement populaire (Paris,1893-1908).“

par Agnès Unterberger

Commerçant parisien et tenancier de bal d’ascendance aveyronnaise, Léon Chanal développe son activité dans le 3e arrondissement au tournant des années 1900. Quel rôle joue cet établissement dans la vie collective et les imaginaires du quartier des Arts et Métiers ? On s’intéressera aux usages qui sont faits de ces lieux, investis par différents groupes et publics, au croisement d’une histoire sociale et politique et d’une histoire des musiques populaires, marquée par une forte extension des loisirs à la fin du XIXe siècle à Paris.

Agnès Unterberger est doctorante au Centre d’histoire sociale (CHS) des mondes contemporains, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Son projet de thèse porte sur la fabrique parisienne des musiques auvergnates entre la fin du XIXe siècle et les années 1930 (pratiques, circulations et représentations).

Maison du Luthier / Musée 8 rue des luthiers, 03800 Jenzat, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 80 80 35 27 http://www.maison-luthier-jenzat.fr/ La Maison du luthier / Musée vous raconte l’histoire des luthiers de Jenzat, facteurs de vielles et cornemuses, réparateurs d’accordéons, saxophones, flûtes, tambours, marchands de clarinettes, violons et mandolines en cet heureux val de Sioule, au cœur du Bourbonnais. Au delà le musée présente et conserve le patrimoine instrumental des musiques traditionnelles françaises.

Le musée occupe l’ancienne maison de Jacques Antoine Pajot (1845-1920), située dans le quartier des facteurs de vielles de Jenzat, capitale mondiale de la fabrication des vielles. Collection de vielles à roue, cornemuses et autres instruments ; collection d’outils employés par les luthiers ; atelier des vielles ; atelier des cuivres (1934). Salle d’étude ; bornes documentaires ; auditorium avec films sur la facture et le jeu de la vielle. On fabrique des vielles à Jenzat depuis 1795.

Le musée de Jenzat a entrepris l’étude des outils de lutherie et plusieurs autres concernant la diffusion des vielles, le négoce, la restauration, l’usage de certains outils tels que les règles à clavier. Parking à proximité

Conférence : “Le bal Chanal au cœur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d’un établissement populaire (Paris,1893-1908).“

© Agnès Unterberger