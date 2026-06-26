Conférence Le bois patrimonial Salle Morand Pontarlier
Conférence Le bois patrimonial Salle Morand Pontarlier lundi 14 décembre 2026.
Pontarlier
Conférence Le bois patrimonial
Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-14 18:30:00
fin : 2026-12-14 20:00:00
Date(s) :
2026-12-14
Organisée par les Amis du Musée.
Le bois des arbres est un matériau naturel très réputé qui sert à tout chauffer, abriter, transporter, nourrir, conserver, vêtir, divertir, représenter le sacré. Il est toutefois peu considéré on le jette, on le change car on pense souvent que le vieux bois se conserve mal. .
Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
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English : Conférence Le bois patrimonial
L’événement Conférence Le bois patrimonial Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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