Conférence Le chant perdu des baleines Laurence Paoli Quai Louis Prunier La Rochelle
Conférence Le chant perdu des baleines Laurence Paoli Quai Louis Prunier La Rochelle mardi 19 mai 2026.
La Rochelle
Conférence Le chant perdu des baleines Laurence Paoli
Quai Louis Prunier Aquarium La Rochelle Amphithéâtre René Coutant La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19 20:00:00
Date(s) :
2026-05-19
L’Aquarium La Rochelle a le plaisir d’accueillir Laurence Paoli, pour une conférence autour de la pollution sonore dans les océans, mise en évidence par le développement et l’étude de la bioacoustique sous-marine.
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Quai Louis Prunier Aquarium La Rochelle Amphithéâtre René Coutant La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 00 00 presse@aquarium-larochelle.com
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English :
The Aquarium La Rochelle is delighted to welcome Laurence Paoli, for a lecture on ocean noise pollution, highlighted by the development and study of underwater bioacoustics.
L’événement Conférence Le chant perdu des baleines Laurence Paoli La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle
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