Conférence Le château de Joux et l’archéologie Pontarlier lundi 21 septembre 2026.

Pontarlier

Conférence Le château de Joux et l’archéologie

Salle Morand Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 18:30:00

fin : 2026-09-21 20:00:00

Date(s) :

2026-09-21

Organisé par Les Amis du Musée.

Cité dès 1034 et emblème du patrimoine régional, le Château de Joux conservait de nombreuses zones d’ombre sur son histoire tout comme son évolution architecturale. Le lancement en 2020 d’une thèse en archéologie du bâti permet aujourd’hui de lever le voile sur l’évolution de la place forte. .

Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

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English : Conférence Le château de Joux et l’archéologie

L’événement Conférence Le château de Joux et l’archéologie Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS