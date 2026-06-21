Conférence Le château de Joux et l’archéologie Pontarlier
Conférence Le château de Joux et l’archéologie Pontarlier lundi 21 septembre 2026.
Pontarlier
Conférence Le château de Joux et l’archéologie
Salle Morand Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 18:30:00
fin : 2026-09-21 20:00:00
Date(s) :
2026-09-21
Organisé par Les Amis du Musée.
Cité dès 1034 et emblème du patrimoine régional, le Château de Joux conservait de nombreuses zones d’ombre sur son histoire tout comme son évolution architecturale. Le lancement en 2020 d’une thèse en archéologie du bâti permet aujourd’hui de lever le voile sur l’évolution de la place forte. .
Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Le château de Joux et l’archéologie
L’événement Conférence Le château de Joux et l’archéologie Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Fête de la musique Pontarlier 21 juin 2026
- Audition flûte Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier 23 juin 2026
- Ponta’beach 2026 Pontarlier 24 juin 2026
- Un soir, une œuvre Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier 24 juin 2026
- Un soir, une œuvre La mort du Colonel Achilli de Robert Bouroult Pontarlier 24 juin 2026